Ζυρίχη: Ο Αντρέα Μποτσέλι ανέβασε τον Φέντερερ στη σκηνή

Μια ιδιαίτερη στιγμή «έκρυβε» η συναυλία που έδωσε το βράδυ της Τρίτης ο Αντρέα Μποτσέλι στο «HallenStadion» της Ζυρίχης, καθώς στο φινάλε επιφύλασσε μια έκπληξη στους θεατές που γέμισαν το στάδιο για να τον ακούσουν. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η συναυλία ήταν γεμάτη συναίσθημα, το πλήθος εκστασιάστηκε, όταν ο Ιταλός τενόρος κάλεσε στη σκηνή τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος ήταν μεταξύ των VIP καλεσμένων.

Ο μεγάλος Ελβετός τενίστας που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βρέθηκε δίπλα στον Μποτσέλι και απόλαυσε από απόσταση… αναπνοής την ερμηνεία του.

Μάλιστα, κάποια στιγμή οι κάμερες «έπιασαν» τον θρύλο του τένις, όχι απλά να ενθουσιάζεται, αλλά να έχει βουρκώσει και να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του με το κοινό από κάτω να τον αποθεώνει.

Roger Federer invited on stage during Andrea Bocelli's concert in Zurich

The tennis Maestro has shed his little (big) tear 🥺pic.twitter.com/DqcmZLToSe

— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 21, 2023