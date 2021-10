Βαθιά ανησυχία για την Πολωνία -Φον ντερ Λάιεν: Το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει του εθνικού δικαίου

Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αττάλειας και Κύπρου βγάζουν οι Τούρκοι το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis», μαζί με τα συνοδευτικά του πλοία, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν».

Η ισχύς της νέας NAVTEX είναι από σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Αντιδρώντας σπασμωδικά μετά την αμυντική συμφωνία της χώρας μας με τη Γαλλία και συνεχίζοντας το γαϊτανάκι των προκλήσεων τόσο πάνω από το Αιγαίο όσο και στην Κύπρο, η Άγκυρα, με NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, δεσμεύει την περιοχή που φαίνεται στον χάρτη για σεισμικές έρευνες.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N - 033 05.89 E

35 45.12 N - 033 07.21 E

35 48.48 N - 034 02.12 E

36 05.53 N - 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

Με στόχο αφενός να «τορπιλίσει» τις προσπάθειες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και αφετέρου να επιβάλει τους δικούς της χάρτες για αναβίωση της «Γαλάζιας Πατρίδας», η Άγκυρα επιχειρεί να «στήσει»... σκηνικό έντασης στην Κύπρο, ενώ επιμένει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.Η Λευκωσία παρακολουθεί εδώ και ημέρες τις τουρκικές κινήσεις, τις καταγράφει και αντιδρά με καταγγελίες δια της διπλωματικής οδού.

Νωρίτερα, δίνοντας το «στίγμα» των προθέσεων της Άγκυρας, ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, σημείωσε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ τις έρευνες του πλοίου Nautical Geo ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας.

