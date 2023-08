Τυφώνας Χανούν: Πλήττει τη νότια Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα (βίντεο)

Πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώθηκαν σήμερα (9/8) καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις από τον έπληξαν νότιες περιφέρειες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, την ώρα που μια άλλη καταιγίδα πλησιάζει από ανατολάς για να απειλήσει το Τόκιο την ώρα που κορυφώνεται η περιόδος των διακοπών στην Ιαπωνία.

Ο τυφώνας Χανούν μπορεί να πλήξει αύριο, Πέμπτη, το νοτιοανατολικό νοτιοκορεατικό λιμάνι Τονγκγεόνγκ, πριν προχωρήσει ανηφορίζοντας την κορεατική χερσόνησο, δήλωσαν οι αρχές.

Massive floods due to Typhoon Khanun in Okinawa, Japan 🇯🇵 TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/fJH1NZjhpi — Disaster News (@Top_Disaster) August 2, 2023

Η καταιγίδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα νότια του Κιούσου, του νοτιοδυτικού κύριου νησιού της Ιαπωνίας που απέχει περίπου 860 χιλιόμετρα από το Τόκιο, αφού έπληξε τη νοτιοδυτική περιφέρεια της Ικινάουα. Διατηρεί την ισχύ του και κινείται με τον ασυνήθιστα αργό ρυθμό των 10 χλμ/ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνεμοι και οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Περιοχές του Κιούσου έχουν ήδη πλημμυρίσει καθώς την περασμένη εβδομάδα έπεσε βροχή που πέφτει κανονικά σε διάστημα ενός ολόκληρου μήνα, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Η υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλά τμήματα της νότιας και της δυτικής Ιαπωνίας. Αυτοκινητοβιομηχανίες, της Toyota περιλαμβανομένης, ανέστειλαν μέρος της παραγωγής τους. Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ματαίωσε τη συμμετοχή του σήμερα στο Κιούσου σε τελετή για την επέτειο του ατομικού βομβαρδισμού του Ναγκασάκι.

Η σιδηροδρομική εταιρεία West Japan Railway Co ματαίωσε δρομολόγια του τρένου υψηλής ταχύτητας στο Κιούσου, ενώ ματαιώθηκε ένας αγώνας επαγγελματικού μπέιζμπολ που ήταν προγραμματισμένος εκεί.

Η Νότια Κορέα σήμανε συναγερμό αφού ο Χανούν ανάγκασε να ματαιωθούν σχεδόν 80 πτήσεις και να κλείσουν δεκάδες θαλάσιες οδοί, καθώς και δρόμοι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Χθες, Τρίτη, αξιωματούχοι απομάκρυναν περισσότερους από 30.000 προσκόπους από τον καταυλισμό τους στη νοτιοδυτική Κορέα πριν από τον τυφώνα. Οι πρόσκοποι βρίσκονταν εκεί για το Παγκόσμιο Τζάμπορι.

Μια άλλη καταιγίδια, η Λαν, έχει σχηματισθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό νότια της Ιαπωνίας και προβλέπεται να ενισχυθεί καθώς κατευθύνεται προς βορρά και είναι πιθανό να επηρεάσει το Τόκιο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε η JMA.

Οι δύο καταιγίδες φθάνουν στην αρχή της Ομπόν, της κορύφωσης της περιόδου των θερινών διακοπών στην Ιαπωνία, όταν πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τις μεγάλες πόλεις για να επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

