Τρόμος στη Φλόριντα: Έπιασαν πύθωνα - γίγα άνω των 5 μέτρων

Δεν πίστευαν στα μάτια του κάτοικοι της Φλόριντα των ΗΠΑ όταν είδαν έναν πύθωνα γίγα, μήκους άνω των 5 μέτρων, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Έβεργκλεϊντς.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, το τεράστιο φίδι φαίνεται να διασχίζει έναν χωματόδρομο στο Εθνικό Πάρκο πριν εντοπιστεί από δύο άνδρες.

Ο άνθρωπος που ανήρτησε το βίντεο, τόνισε ότι ο πύθωνας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που πιάστηκαν στη Φλόριντα, με μήκος πάνω από 5 μέτρα, πάχος 5 εκατοστά και βάρος 198 κιλά.

Yikes! A 17-foot python was caught in Everglades National Park. 😲 More: https://t.co/GWJBSYfiW0 pic.twitter.com/GqPhqox7n9

— WBTV News (@WBTV_News) November 9, 2023