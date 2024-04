Τρόμος σε κρουαζιέρα: Μεθυσμένος 20χρονος πήδηξε στο κενό μπροστά στην οικογένειά του

Ένα τρομακτικό θέαμα αντίκρισαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Royal Caribbean’s Liberty of the Seas» την Πέμπτη το μεσημέρι, με έναν μεθυσμένο νεαρό να πηδάει στο κενό από ψηλό σημείο και με τον αδερφό του και τον πατέρα του να τον παρακολουθούν.

Το πλοίο 18 ορόφων έπλεε ανάμεσα στην Κούβα και τις Μπαχάμες, όταν ο 20χρονος άνδρας πήδηξε από ένα κατάστρωμα μετατρέποντας την κρουαζιέρα σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο πατέρας και ο αδελφός του παρακολουθούσαν την αυτοκτονία του άνδρα ανίκανοι να βοηθήσουν, καθώς εκείνος έκανε το βήμα.

Ορισμένοι επιβάτες τόνισαν πως φάνηκε σαν μια αιφνιδιαστική, εκτός σχεδίου, απόφαση: «Είχα κάνει παρέα μαζί του και με τον αδελφό του στο ζεστό λουτρό μέχρι τις 3:30 το πρωί», δήλωσε ο επιβάτης, Μπράιαν Σιμς, στην εφημερίδα «The Post» και συνέχισε: «Ήταν αρκετά μεθυσμένος».

«Ο πατέρας φώναζε στον γιο του για το ποσό μεθυσμένος ήταν, ενώ εκείνος απάντησε στον πατέρα του “Θα το διορθώσω αμέσως” και πήδηξε έξω από το παράθυρο μπροστά μας», παραδέχτηκε ο Σιμς.

Cruise horror as 20-year-old man jumps overboard in front of his family on Royal Caribbean’s Liberty of the Seas https://t.co/PcP1OsELra pic.twitter.com/K2NNEw19mp

— New York Post (@nypost) April 4, 2024