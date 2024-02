Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από πυρκαγιά σε πολυκατοικία 14 ορόφων (βίντεο)

Στους δέκα ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (22/2) σε πολυκατοικία 14 ορόφων στη Βαλένθια.

Οι τελευταίες πληροφορίες των ισπανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς και 14 τραυματίες. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε δέκα νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο Χόρχε Σουάρεθ Τόρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Βαλένθια.

Οι ειδικοί έχουν συνδέσει την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς με τη χρήση εύφλεκτων υλικών επένδυσης στο εξωτερικό του κτιρίου - αν και αυτό παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για την πυρκαγιά. Αν και το κτίριο είναι ακόμα πολύ ζεστό, οι πυροσβέστες μπόρεσαν να εισέλθουν στους κάτω ορόφους και να ξεκινήσουν έρευνες για τους αγνοούμενους

Με έως και 15 αγνοούμενους να εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη φωτιά, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στην πόλη.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας υποσχέθηκε την πλήρη υποστήριξη του κράτους - τόσο για τα θύματα, την επιχείρηση διάσωσης όσο και για οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες εθεάθησαν να διασώζουν ανθρώπους από τα μπαλκόνια, χρησιμοποιώντας γερανούς για να φτάσουν σε όσους έχουν παγιδευτεί στους ψηλούς ορόφους

Οι φλόγες όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, εξαπλώθηκαν με απίστευτη ταχύτητα. «Σαν να ήταν από άχυρο» το κτήριο, είπε χαρακτηριστικά ένας πολίτης μιλώντας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», σημείωσε ο ιδιοκτήτης ενός γειτονικού ανθοπωλείου.

