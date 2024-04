Τραγωδία στην Ινδία: Νεκροί τέσσερις μαθητές σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν όταν ένα σχολικό λεωφορείο ανατράπηκε στην περιοχή Μπαραμπάνκι, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία.

Όπως ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο κοντινότερο νοσοκομείο, δήλωσε ο Ατζάι Σινγχ, ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

Ο Σινγχ είπε πως τα παιδιά επέστρεφαν από ένα πικνίκ σε έναν ζωολογικό κήπο, στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Λάκναου, και το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση με ένα μηχανάκι.

Τόσο ο οδηγός του σχολικού όπως και εκείνος του δίκυκλου έχουν τραυματιστεί και μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

