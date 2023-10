Τουρκία: Ο Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το αίτημα για ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε και υπέβαλε σήμερα στο κοινοβούλιο για επικύρωση, το αίτημα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Ωστόσο, η τουρκική προεδρία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την την επικύρωση από πλευράς Ερντογάν της σουηδικής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

The Protocol on Sweden's NATO Accession was signed by President Recep Tayyip Erdoğan on October 23, 2023 and referred to the Grand National Assembly of Türkiye.

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) October 23, 2023