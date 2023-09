Τουρκία: Ο ουρανός πρασίνισε από το πέρασμα μετεωρίτη

Το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο από την Τουρκία τον οποίο δείχνει τον ουρανό να φωτίζεται από ένα πράσινο μετεωρίτη.

Οι πράσινοι άξονες φωτός καταγράφηκαν από την κάμερα καθώς περνούσε πάνω από την πόλη Ερζουρούμ και την επαρχία Γκουμουσχάνε στα ανατολικά της χώρας.

A meteor blazed above the Turkish city of Erzurum, lighting up the night sky in green. pic.twitter.com/ylk8EXQOPR

— CNN International (@cnni) September 3, 2023