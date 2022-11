Τουρκία: Η στιγμή που «χτυπά» ο Εγκέλαδος – Δεκάδες τραυματίες, ζημιές και τροχαία

Σε 50 ανήλθαν οι τραυματίες από τον σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών που σημειώθηκε στην βορειοδυτική Τουρκία και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη νωρίς σήμερα το πρωί, από τον οποίο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κάποια κτίρια στην επαρχία Ντουτζέ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβερνητικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 04:08 πμ (03:08 ώρα Ελλάδος), και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην Γκολιάκα, περιοχή της Ντουτζέ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

"Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τους ελέγχους μας στα χωριά γύρω από την Γκολιάκα. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, μόνον ορισμένοι αχυρώνες καταστράφηκαν σε αυτά τα μέρη", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο δίκτυο TRT Haber.

Rapid assessments indicate no casualty or major material damage. @RedCrescent teams across the region are mobilised, in line with the emergency plan, to support our people who are outside their homes for fear of aftershocks. https://t.co/m9iyeuKw9j pic.twitter.com/Jsv8yObO5r

"Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά οι αρχές αποκαθιστούν τώρα την ηλεκτροδότηση", σημείωσε.

Το δικαστήριο της Ντουτζέ βρίσκεται ανάμεσα σε περίπου 8 κτίρια στην περιοχή που υπέστησαν ζημιές, μετέδωσε παράλληλα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έστειλε χιλιάδες κουβέρτες και σκηνές στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό 37 ανθρώπων στην Ντουτζέ. Τραυματίες υπάρχουν επίσης στην Ζονγκουλντάκ, την Προύσα (Μπούρσα) και την Κωνσταντινούπολη.

Το δίκτυο CNN Türk μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν πήδηξε από παράθυρο από τον πανικό του.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Ντουτζέ, όπως και την Άγκυρα, σύμφωνα με την AFAD, η οποία σημείωσε ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί.

200+ @RedCrescent staff & volunteers, 20 vehicles including mobile catering units are on the ground, responding to food, NFI & psychosocial needs in #Düzce.

We thank our partners reaching out from around the world with their solidarities. Disaster level is at domestic response. https://t.co/kzZ4C2CawS pic.twitter.com/5vWWbYnwR8

— Alper Küçük (@AlperKucukTK) November 23, 2022