Τουρκία: Απίστευτο - Διασώστες ανασύρουν ζωντανό σκύλο 23 μέρες μετά τον σεισμό (βίντεο)

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο με σκύλο που απεγκλωβίστηκε σώος από τα συντρίμμια του φονικού σεισμού στην Τουρκία, έπειτα από 23 μέρες έδινε μάχη να κρατηθεί ζωντανός στα ερείπια.

Ο όμορφος σκύλος ονομάζεται Άλεξ, όπως ακούγεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το BBC, δίνοντας μια χαρούμενη νότα στην οδύνη που έχει σκιάσει την Τουρκία. Οι διασωστικές ομάδες, που συνεχίζουν άγρυπνα το έργο τους, εντόπισαν τον σκύλο στα συντρίμμια κτηρίου στην Αντιόχεια.

Ο ιδιοκτήτης του, Μουράτ Αριτζί, τον άκουσε να γαυγίζει και αμέσως ειδοποίησε μια ομάδα διασωστών που είχε σταλεί από τον Δήμο του Ικονίου, στην κεντρική Τουρκία.

«Άλεξ, έλα σκυλάκι μου» ακούγονται να του λένε οι διασώστες στο βίντεο, το οποίο έχει αναρτηθεί στον λογαριασμό του BBC στο Twitter.

