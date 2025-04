Το μυστήριο με την τρίτη καρέκλα στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι -Τα σενάρια ότι έδιωξαν τον Μακρόν

Η εικόνα που από το Σάββατο κάνει τον γύρο του κόσμου διεκδικώντας τον τίτλο της φωτό της χρονιάς θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική...

Μέσα στη θλίψη που είχε απλωθεί στο Βατικανό για το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου σε μια γωνιά της βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στην έδρα της καθολικής εκκλησίας, δύο προσωπικότητες που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από τις εξελίξεις, κουβέντιαζαν καθιστοί οι ένας απέναντι από τον άλλο, κάτω από έναν τεράστιο πίνακα της βάπτισης του Ιησού: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ηταν η πρώτη τους συνάντηση μετά τη θυελλώδη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και την ακόμη πιο θυελλώδη συνάντησή τους ενώπιον των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Το τι συζητήθηκε μεταξύ τους στο Βατικανό παραμένει άγνωστο, ωστόσο πολλοί εικάζουν ότι μπορεί να έγινε ένα ακόμη βήμα προς τη λήξη του πολέμου. Αν όντως επιτευχθεί κάτι τέτοιο τότε δικαίως αυτή θα είναι η φωτογραφία της χρονιάς, όπως σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ταξίδι της επιστροφής προς τις ΗΠΑ συνομιλώντας με δημοσιογράφους έστειλε μηνύματα στον Πούτιν ότι πρέπει να τελειώνει με τα πλήγματα στην Ουκρανία και να κηρύξει κατάπαυση πυρός ενώ είπε ότι ο Ζελένσκι του φάνηκε πιο έτοιμος να αποδεχθεί ότι η Κριμαία θα παραμείνει Ρωσική.

«Τον βλέπω πιο ήρεμο», είπε ο Τραμπ για τον Ζελένσκι την επόμενη μέρα. «Νομίζω ότι καταλαβαίνει την εικόνα. Και νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Πώς οργανώθηκε η συνάντηση

Γράφει το CNN για το παρασκήνιο οργάνωσης της συνάντησης αυτής: «Η συνάντηση του Σαββάτου κάτω από τα θησαυροφυλάκια του Βατικανού ήταν μια αξιοσημείωτη σύγκρουση διπλωματίας και σύμπτωσης, που ενορχηστρώθηκε αθόρυβα και από τις δύο πλευρές σε μια στιγμή απολογισμού του τριετούς πολέμου.

Στα παρασκήνια, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενθάρρυναν μια συνάντηση μεταξύ των δύο, ελπίζοντας ότι μια προσωπική συνάντηση στη Ρώμη θα μπορούσε να αποδειχθεί καρποφόρα σε μια δύσκολη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Και παρ' όλο το συμβολισμό της συνάντησης του Βατικανού - ειρηνευτικές συνομιλίες μέσα στους μαρμάρινους τοίχους όπου κάποτε ο Πάπας Φραγκίσκος είχε ζητήσει ειρήνη - δεν ήταν καθόλου σαφές στη συνέχεια τι πραγματικά έγινε και αν κάτι άλλαξε μετά τη συνάντηση αυτή.

Ήταν μια συνάντηση που καμία από τις δύο πλευρές δεν φαινόταν βέβαιη ότι θα πραγματοποιηθεί, και τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι φρόντισαν να μην εκθρέψουν οποιεσδήποτε προσδοκίες εκ των προτέρων. Πηγαίνοντας στη Ρώμη την Παρασκευή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν θα είχε χρόνο και αναρωτήθηκε εάν θα ήταν κατάλληλο να ασχοληθεί με την εξωτερική πολιτική ενώ θα τιμούσε τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο.

Μέσα στο Βατικανό την επόμενη μέρα, καθώς ο Τραμπ και ο Ζελένσκι βρέθηκαν να περπατούν μέσα στη βασιλική του Αγίου Πέτρου την ίδια στιγμή, δεν ήταν ακόμη σαφές στους ανθρώπους που τους συνόδευαν αν θα κάθονταν να μιλήσουν τετ α τετ.

Αλλά οι αξιωματούχοι του Βατικανού έσπευσαν να κινητοποιηθούν, φέρνοντας τρεις καρέκλες σε μια γωνιά της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, όπου ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα μπορούσαν μακριά από άλλους ηγέτες του κόσμου και να μιλήσουν κατ' ιδίαν».

Το παρασκήνιο στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου -Θα συμμετείχε και ο Μακρόν;

Το CNN αναφέρεται στην καρέκλα που γρήγορα αποσύρθηκε, για την οποία πολλά γράφτηκαν. Προοριζόταν για τον Μακρόν; Για τον μεταφραστή; Η αποκάλυψη του ειδικού για τα όσα φαίνεται να είπαν Μακρόν-Τραμπ κάνει ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση και δεν ξεκαθαρίζει τι έγινε, αντίθετα ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Το Nexta λέει ότι η τρίτη καρέκλα ήταν για τον Μακρόν

Ολα ξεκίνησαν από το Nexta, το ουκρανικό ΜΜΕ που υποστήριξε ότι η τρίτη καρέκλα προοριζόταν για τον Μακρόν.

«Ο Ζελένσκι ήθελε να συμμετάσχει ο Μακρόν στη συνομιλία του με τον Τραμπ, οπότε το Βατικανό έστησε τρεις καρέκλες, αλλά ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα και είπε στον Μακρόν ότι θα ήταν ένα τετ-α-τετ με τον Ζελένσκι.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το τετ-α-τετ έφερε τον Ζελένσκι ένα βήμα πιο κοντά στην ειρήνη», έγραφε το Nexta αναρτώντας το σχετικό βίντεο στο Χ.

