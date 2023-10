«Το κτήριο θα βομβαρδιστεί» - Τα τελευταία λόγια Παλαιστίνιου δημοσιογράφου πριν σκοτωθεί

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, ως αντίποινα στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το Σάββατο.

Ο δημοσιογράφος, Saeed al-Taweel, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Al-Khamsa News, και δύο άλλοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν την Τρίτη, ενώ είχαν πάει να τραβήξουν εικόνες από ένα κτήριο που το Ισραήλ θα βομβάρδιζε σύντομα στην πόλη της Γάζας.

Τα τελευταία λόγια του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου

«Δυστυχώς, μόλις τώρα έστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα ότι θα βομβαρδιστεί αυτό το κτήριο» ήταν τα τελευταία λόγια του al-Taweel, λίγο πριν σκοτωθεί, σύμφωνα με ηχογράφηση που εξασφάλισε το Al Jazeera.

«Η περιοχή έχει εκκενωθεί εντελώς. Γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι, παιδιά έχουν εγκαταλείψει το σημείο».

Οι τρεις δημοσιογράφοι στέκονταν σε ασφαλή απόσταση, εκατοντάδες μέτρα από τον δηλωμένο στόχο αλλά η αεροπορική επίθεση τελικά χτύπησε ένα άλλο κτήριο, πολύ πιο κοντά τους.

Ο Alnwajha υπέστη σοβαρά τραύματα και εισήχθη στην εντατική, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

🚨 In Gaza, Hisham al-Nawajeh, Saeed al-Taweel, and Md. Sobh's dead bodies of Palestinian journalists are being carried in a funeral procession.

According to reports, both journalists were ki!!ed during IDF airstrikes in Gaza.#Gaza #journalists #Palestine #Isr pic.twitter.com/dRFBtAO8XD

— OsintTV 📺 (@OsintTV) October 10, 2023