Τίρανα: Στους δρόμους χιλιάδες Αλβανοί ζητώντας την παραίτηση Ράμα (βίντεο)

Χιλιάδες Αλβανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους των Τιράνων την Τρίτη (20/2) και διαδήλωσαν, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες προς το κυβερνητικό μέγαρο στην αλβανική πρωτεύουσα, το οποίο φυλασσόταν από αστυνομικό κλοιό, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Ράμα πραγματοποίυσε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, όπου συναντούσε τον Ερντογάν.

#Kaos / Thousands of people #protest in #Tirana, #Albania, against the government of Prime Minister #EdiRama. They were called to protest by the #opposition. pic.twitter.com/upJhjL5IC8

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) February 20, 2024