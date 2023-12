Τί φοβάται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και χτίζει πολυτελές συγκρότημα για το τέλος του κόσμου;

Ο Μr. Facebook, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ συνηθίζει να μας εκπλήσσει με τις επιχειρηματικές του κινήσεις. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η έκπληξη προέρχεται από τον χώρο των ακινήτων.

Ο Μαρκ φέρεται να χτίζει ένα συγκρότημα 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη Χαβάη με μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά καθώς θα έχει ένα υπόγειο καταφύγιο, καταπακτή διαφυγής και μια φαινομενικά «ανθεκτική στις εκρήξεις πόρτα», σύμφωνα με το Wired.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta φέρεται να χτίζει ένα τεράστιο συγκρότημα στο Καουάι της Χαβάης, το οποίο θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ένα υπόγειο καταφύγιο 5.000 τετραγωνικών μέτρων και μια καταπακτή διαφυγής, ενώ θα είναι αυτάρκες με δική του ενέργεια, τρόφιμα και νερό.

Η κατασκευή του συγκροτήματος που ονομάζεται Koolau Ranch, εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια– σε συνδυασμό με τα 170 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την αγορά του οικοπέδου, η συνολική τιμή ανέρχεται σε περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια, αν και αυτό είναι πιθανότατα υποεκτίμηση, σύμφωνα με το Wired.

Το συγκρότημα θα διαθέτει τουλάχιστον 30 υπνοδωμάτια και 30 μπάνια και ένα δίκτυο από σχεδόν δώδεκα δεντρόσπιτα που θα συνδέονται με γέφυρες από σχοινιά, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ τους “μένοντας ανάμεσα στις κορυφές των δέντρων”, αναφέρει το Wired.

