Θρίλερ στη Ρωσία με την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Σύγχυση επικρατεί για το ποιος ευθύνεται για τη συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους Beriev A-50 στην περιοχή του Κράσνονταρ έπειτα από χτύπημα που δέχτηκε, ενώ πετούσε πάνω από την Θάλασσα του Αζόφ.

Ρωσικές πηγές ανέφεραν πως το κατασκοπευτικό αεροσκάφος χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύθηκε από την κατεχόμενη Μαριούπολη, ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσαν οι μυστικές πληροφορίες του Κιέβου.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κατέρριψε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου A-50U.

«Το Α-50 με το διακριτικό κλήσης Bayan πέταξε για τελευταία φορά» ανέφερε ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Μίκολα Όλεσουκ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, «χάρη σε μια κοινή επιχείρηση της υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου και της πολεμικής αεροπορίας ένα ακόμη πολύτιμο ρωσικό αεροσκάφος A-50U καταρρίφθηκε πάνω από την Αζοφική Θάλασσα».

Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, είναι αποκαλυπτικά:

This is the supposed crash site of a Russian A-50. Appears to be a few miles from central Mariupol.

Sources say the aircraft was accidentally shot down by Russian AD units. Too early to tell, as of now. pic.twitter.com/Itd5ux1cwg

— The Intel Crab (@IntelCrab) February 23, 2024