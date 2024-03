Θρίλερ σε πτήση: 50 τραυματίες από αναταράξεις! (βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της εταιρείας Latam Airlines από το Σίδνεϊ στο Ώκλαντ. Τραυματίστηκαν 50 εξ αυτών, ύστερα από «ισχυρές αναταράξεις».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ανατάραξη φέρεται να προκλήθηκε από «τεχνικό πρόβλημα» στο Boeing 787 που πραγματοποιούσε την πτήση.

Γυναίκα επιβάτης περιέγραψε ως «μικρή σύντομη βουτιά» αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως είπε «ήμουν στο παρελθόν αεροσυνοδός και αυτή ήταν η πρώτη φορά που όλο το αεροπλάνο ήταν σαν να πάγωσε».

Άμεση βοήθεια στους τραυματίες

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Ώκλαντ, διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε συνολικά 50 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος με έναν εξ αυτών να κρίνεται ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση και άλλους 13 να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

