Τέσσερα ελληνικά φαγητά στη λίστα με τα 50 καλύτερα για το 2022

Η ελληνική κουζίνα είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και αποτελεί κίνητρο για αρκετούς τουρίστες, προκειμένου να επισκεφτούν την χώρα μας. Και όχι, δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες.

Αυτό προκύπτει και από μία ψηφοφορία για τα καλύτερα φαγητά του κόσμου, για το 2022.

Συγκεκριμένα, το TasteAtlas, το site που ασχολείται με φαγητά από όλο τον κόσμο, δημοσίευσε την λίστα με το top 50 του 2022 και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τα ελληνικά πιάτα δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Συνολικά σε αυτή, υπάρχουν τέσσερα ελληνικά πιάτα.

Τα αρνίσια παϊδάκια βρίσκονται στην υψηλότερη θέση και συγκεκριμένα την 15η, με 4.69.

(αγαπημένο φαγητό αναδείχτηκε και ο μπακαλιάρος)

Ακολουθεί ο γύρος στην 31η με 4.63, το γιουβέτσι στην 36η με 4.62 και ο μπακαλιάρος στην 41η με 4.60.

(Ο γύρος ψηλά στις προτιμήσεις!)

Δείτε τη λίστα με τα 50 top φαγητά του κόσμου:

What’s your favorite dish in the world?

Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 23, 2022