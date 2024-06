Σύνοδος Κορυφής: Καμία συμφωνία για τα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που είχαν ως αντικείμενο την ανάθεση των κορυφαίων αξιωμάτων της Ενωσης.

Την σχετική πληροφορία που μετέφεραν αρχικά δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico επιβεβαίωσε λίγο αργότερα o ίδιος ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Ηταν μια καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων» είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν θα υπάρξει συμφωνία απόψε».

Τα πολιτικά κόμματα, είπε ο Σαρλ Μισέλ, «έκαναν τις προτάσεις τους» και «θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να εργαστούμε περαιτέρω και να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε».

Επιχειρώντας να υποβαθμίσει την αίσθηση ναυαγίου, ο κ. Μισέλ πρόσθεσε ότι «σκοπός των σημερινών συνομιλιών ήταν να υπάρξει μία εις βάθος ανταλλαγή απόψεων και να κοινοποιηθούν ανησυχίες, προτεραιότητες, ελπίδες και προσδοκίες».

Σε κάθε περίπτωση, οι ηγέτες της Ε.Ε. πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου για την επίσημη πλέον σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα.

Το γεύμα των ηγετών των «27», ολοκληρώθηκε περί τις 00:20 ώρα Ελλάδας, ενώ η αίσθηση που υπήρξε αμέσως μετά ήταν ότι «αυτό που φαινόταν ως μία κλεισμένη συμφωνία, απεδείχθη τελικά πιο περίπλοκο».

Σύνοψη

Η άκαρπη (άτυπη) Σύνοδος μπορεί να συνοψιστεί στα εξής:

Οι ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ συναντήθηκαν για μια πρώτη, άτυπη συζήτηση μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές για να εξετάσουν πώς θα κατανεμηθούν οι «top jobs» του μπλοκ: Δηλαδή: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ύπατος εκπρόσωπος για τις εξωτερικές υποθέσεις.

Επίσης πριν από το δείπνο των ηγετών, ο Αντόνιο Κόστα, σοσιαλιστής και επί μακρόν διατελέσας πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (2015 – 2024), θεωρείτο φαβορί για τη θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τέλος η Κάγια Κάλλας, η φιλελεύθερη νυν πρωθυπουργός της Εσθονίας, θεωρείτο επικρατέστερη για τη θέση του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής.

Υπήρξαν ηγέτες που ζήτησαν μια γρήγορη απόφαση. Ο Ιρλανδός Σάιμον Χάρις, επί παραδείγματι, είπε ότι «είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε γρήγορα αυτά τα θέματα». Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να ληφθεί μια απόφαση γρήγορα, γιατί ζούμε σε δύσκολες στιγμές και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Ευρώπη».

The will of the European people was ignored today in Brussels.

The result of the European election is clear: right-wing parties got stronger, the Left and the liberals lost ground. The EPP, on the other hand, instead of listening to the voters, finally teamed up with the…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 17, 2024