Σύνοδος ΕΕ: Συμφωνία για την ασφάλεια με την Ουκρανία

Συμφωνίες ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη (27/6) στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο από τα κράτη μέλη της, η Λιθουανία και η Εσθονία.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ εκταμίευσε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της Ουκρανίας «για να διατηρήσει το ουκρανικό κράτος σε λειτουργία».

Η συμφωνία με την ΕΕ καθορίζει τη δέσμευση του μπλοκ να βοηθήσει την Ουκρανία σε εννέα τομείς πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων όπλων, της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και την αποναρκοθέτηση, σύμφωνα με προσχέδιο που είδε το Reuters.

Το σύμφωνο, μαζί με τα έγγραφα που υπογράφηκαν με τη Λιθουανία και την Εσθονία, έρχεται να συμπληρώσει παρόμοιες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνά της κατά της εισβολής της Ρωσίας.

Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας έχουν υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με το Κίεβο.

Dear @ZelenskyyUa the opening of accession negotiations was an historic moment.

You will find your rightful place in our Union.

Today we disburse a new €1.9 billion under the Ukraine Facility.

To keep the Ukrainian state running as you fight for freedom. pic.twitter.com/Z5L92AE70C

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2024