Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι μάχες στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μπερισλάβ της Χερσώνας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο περιφερειακός εισαγγελέας.

«Ξεκίνησε προδικαστική έρευνα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για το γεγονός της παραβίασης των νόμων και των εθίμων του πολέμου, η οποία συνδυάζεται με ανθρωποκτονία από πρόθεση», ανέφερε το μήνυμα του εισαγγελέα στο Telegram.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έκθεση, στις 23 Ιανουαρίου, γύρω στις 15:10, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή σε ένα χωριό στο Μπερισλάβ, με συνέπεια να «χτυπήσει» ένα σπίτι και να προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια.

At night, the russians once again dropped guided bombs on two settlements in the Kherson region

A man born in 1974 received a concussion in one of the villages of the Beryslav district as a result of this attack. pic.twitter.com/bp8DFK65Yk

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) January 23, 2024