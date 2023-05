Συναγερμός στο Μπάκιγχαμ – Αποκλείστηκε το παλάτι μετά από επίθεση άνδρα με φυσίγγια

Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.

Ένας άνδρας πέταξε ύποπτα φυσίγγια κυνηγετικών όπλων στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία, με αποτέλεσμα το σημείο να αποκλειστεί άμεσα από την αστυνομία.

Ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη από τη Σκότλαντ Γιαρντ και έγινε και μια σύλληψη

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2023