Συναγερμός στη Φλόριντα – Αναφορές για ένοπλο σε Πανεπιστήμιο

Αναφορές για την παρουσία ενόπλου στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας . Η Σχολή ειδοποίησε τους φοιτητές μέσω γραπτού μηνύματος για έναν πυροβολισμό στην περιοχή της Φοιτητικής Ένωσης το μεσημέρι της Μ.Πέμπτης.

Ένας ένοπλος έχει αναφερθεί στην περιοχή της Φοιτητικής Ένωσης», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανάρτηση στο X.

«Η αστυνομία βρίσκεται στη σκηνή ή καθ' οδόν. Συνεχίστε να αναζητάτε καταφύγιο και περιμένετε περαιτέρω οδηγίες. Κλειδώστε και μείνετε μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα.»

Το πανεπιστήμιο έχει ενεργοποιήσει το σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας οδηγίες στους φοιτητές και το προσωπικό να κλειδώνουν τις πόρτες, να μένουν μακριά από τα παράθυρα και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με θύματα ή την ταυτότητα του δράστη, καθώς η κατάσταση παραμένει ενεργή και συνεχίζεται.

BREAKING🚨: An active shooter has opened fire at Florida State University's Tallahassee's campus.

Disturbing footage showed people fleeing from a student union around midday local time Thursday.

A university alert said some police were on the scene and others were on the way.… pic.twitter.com/4i4sXCCsjv

