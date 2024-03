Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια - Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας, χθες Παρασκευή, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι διασώστες ανέσυραν τέσσερις νεκρούς από τα ερείπια, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

4 Killed, 6 Injured in Collapse of Building in #Egypt's Alexandria. #QNAhttps://t.co/k2f3Gb37qL pic.twitter.com/E4ES1kdv7b

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) March 8, 2024