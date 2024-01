Στο έλεος της καταιγίδας Isha το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία - Χάος στις μεταφορές

Χάος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία προκαλεί η καταιγίδα Isha η οποία συνοδευόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, από ανέμους 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Προειδοποιήσεις για βροχή και ισχυρούς ανέμους έχουν εκδοθεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο για σήμερα Δευτέρα (22/1).

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η καταιγίδα άφησε περισσότερα από 55.000 σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ρεύμα λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου και των βροχοπτώσεων που προκάλεσαν περισσότερες από 80 προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Σύμφωνα με το BBC, η Βόρεια Ιρλανδία έχει πληγεί περισσότερο με περισσότερες από 45.000 διακοπές ρεύματος, ακολουθούμενη από τη Βορειοδυτική Αγγλία (8.000 διακοπές), την Ουαλία (3.000 διακοπές) και την Κορνουάλη με μερικές εκατοντάδες.

Στη Σκωτία δεν υπήρχαν τρένα σε ολόκληρη τη χώρα το πρωί της Δευτέρας (22/1) με τους αρμόδιους να δηλώνουν ότι τα δρομολόγια θα αρχίσουν μετά από έλεγχο όλων των γραμμών.

Η Network Rail σταμάτησε επίσης όλες τις εμπορευματικές και επιβατικές υπηρεσίες μέχρι το πρωί. Η Avanti West Coast προειδοποίησε τους επιβάτες του τρένου να μην ταξιδέψουν εκτός αν είναι απαραίτητο.

Planes struggle to land in strong winds as Storm Isha continues to cause havoc 🛬

The Met Office has issued six warnings across the UK, with everybody affected by at least one.

Follow live updates on #StormIsha https://t.co/K9cSgCpQX4 pic.twitter.com/KRlEhgS10x

— Sky News (@SkyNews) January 22, 2024