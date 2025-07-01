Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου την επόμενη εβδομάδα για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Τρίτη πως θα μεταβεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει κι άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Axios, η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου.

Η επίσκεψη Νετανιάχου έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει σηματοδοτήσει ότι είναι έτοιμος για το Ισραήλ και τη Χαμάς να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος πιθανότατα θα είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών τους στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει το AP.