Στην αγορά το πρώτο ιπτάμενο μηχανάκι! (βίντεο)

Λανσάρεται ως το πρώτο ιπτάμενο μηχανάκι στον κόσμο, το εμπνεύστηκαν οι κατασκευαστές από τον «Πόλεμο των Άστρων» και πλέον βγαίνει στην αγορά, αλλά με τιμή κάπως… αστρονομική.

Το Wheelenium Falcon είναι ένα ιπτάμενο όχημα μήκους τεσσάρων μέτρων και έχει τη δυνατότητα να παραμένει στον αέρα επί 40 λεπτά, αναπτύσσοντας ταχύτητες μέχρι 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Το ιπτάμενο μηχανάκι δημιουργήθηκε από την ιαπωνική startup εταιρία AERWINS Technologies, η οποία γράφει στην ιστοσελίδα της πως οι σχεδιαστές εμπνεύστηκαν από τα οχήματα της ταινίας «Πόλεμος των Άστρων» και το αποτέλεσμα είναι «απόδειξη ότι το όνειρο για εναέριες μετακινήσεις έχει πραγματοποιηθεί».

Το ιπτάμενο μηχανάκι κινείται με δύο μεγάλα κεντρικά στροφεία, τα οποία θέτει σε λειτουργία μία μηχανή φυσικού αερίου Kawasaki , που αποδίδει 228 ίππους.

«Φέρνοντας την επιστημονική φαντασία στην καθημερινή ζωή: σκεφτείτε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα κυριαρχούν στους ουρανούς. Σίγουρα η ζωή θα είναι πιο ελεύθερη», γράφει η κατασκευάστρια εταιρία στην ιστοσελίδα της, καλώντας μας να διευρύνουμε «την ιδέα που έχουμε για τις μετακινήσεις» και να «αποκτήσουμε μια εμπειρία του κόσμου που ουδέποτε ως τώρα την είχαμε».

World’s first ‘flying bike’ hits market for $500K: ‘Bringing science fiction to life’ https://t.co/R6UOTJURu2 pic.twitter.com/iq6qRpKZAH

— New York Post (@nypost) March 8, 2023