Σρι Λάνκα: Aστυνομικά πυρά για την επιβολή της τάξης - «Χρειαζόμαστε νέα κυβέρνηση, η οικονομία θα καταρρεύσει» (βίντεο)

Η αστυνομία της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι έλαβε σήμερα εντολές να πυροβολεί προκειμένου να αποτρέψει λεηλασίες και ζημιές σε δημόσια περιουσία και στην περίπτωση που απειλούνται ζωές.

Παρόμοιες εντολές δόθηκαν και στις ένοπλες δυνάμεις της Σρι Λάνκα χθες, Τρίτη.

Η νησιωτική χώρα συνταράσσεται από βία που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 200 εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης στην ιστορία της.

Hungry people in Sri Lanka hunt for politicians and journalists while the police are forced to retreat. pic.twitter.com/TVAihv5XYN

