Σουηδία: Νεκρός 39χρονος Έλληνας από πυρά αλλοδαπών

Σε λάθος σημειοκαι λάθος ώρα βρέθηκε ενας Έλληνας, πατέρας 3 μικρών παιδιών. Ο 39χρονος Κώστας, βγαίνοντας από ένα εστιατόριο στην Σουηδία όπου δείπνησε με καλούς του φίλους, δέχτηκε φονικούς πυροβολισμούς από μέλη αντίπαλων συμμοριών μεταναστών με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από την είσοδο του εστιατορίου όπου καθόταν, και ακούστηκαν μια σειρά από πυροβολισμούς. Ο Κώστας χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε ακαριαία.

Ο άτυχος άνδρας αποτελεί άλλο ένα αθώο θύμα του πολέμου μεταξύ των εγκληματικών συμμοριών μεταναστών της Σουηδίας.

Οι σφαίρες που τον εκτέλεσαν έξω από ένα εστιατόριο στη Σόλνα, βόρεια της Στοκχόλμης, είχαν σκοπό να πυροβολήσουν ένα μέλος της συμμορίας αλλά τελικά σκότωσαν κατά λάθος τον Κώστα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα συμμοριών.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των δολοφονιών ανάμεσα στις συμμορίες, αυτή τη φορά η αστυνομία μπόρεσε να συλλάβει τους δολοφόνους του άτυχου Κώστα– τον Μαχάμεντ Άλι, 25 ετών και τον Μοχάμεντ Σαΐντ, 30 ετών – που πλέον και οι δύο καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για φόνο.

Η δολοφονία λέγεται ότι διαπράχθηκε ως μέρος της θανατηφόρας σύγκρουσης μεταξύ του εγκληματικού δικτύου μεταναστών Foxtrot και του δικτύου Dalen.

Ο Μαχάμεντ και ο Μοχάμεντ λέγεται ότι συμμετείχαν στη σύγκρουση ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή ως μισθωμένοι δολοφόνοι επί πληρωμή. Μάλιστα, ανήκουν σε μια άλλη εγκληματική συμμορία μεταναστών.

Ο καταδικασμένος Μαχάμεντ είναι ακόμα ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είναι επίσης ένοχος για σοβαρά αδικήματα περί όπλων. Πρέπει επιπλέον να καταβάλει αποζημίωση σε έναν αριθμό ατόμων συνολικού ύψους έως 1,5 εκατομμυρίου SEK.

Ο Μαχάμεντ είναι Σομαλός πολίτης αλλά του έχει επίσης χορηγηθεί η σουηδική υπηκοότητα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απελαθεί. Εκτός από φόνο, ο Μοχάμεντ καταδικάζεται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας για τους ίδιους λόγους.

Πρέπει να καταβάλει από κοινού και εις ολόκληρον με τον Mαχάμεντ. την επιδικασμένη αποζημίωση ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου SEK.

Είναι επίσης Σομαλός πολίτης, αλλά, σε αντίθεση με τον Μαχάμεντ, δεν του έχει χορηγηθεί ακόμη σουηδική υπηκοότητα.

Συνεπώς, καταδικάζεται σε απέλαση χωρίς περαιτέρω χρονικό περιορισμό. Και οι δύο είναι γνωστά εγκληματικά στοιχεία συμμοριών που ανήκουν στο δίκτυο μεταναστών «FLG», συντομογραφία του «Filterless Guys».

Ο Μαχάμεντ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για αρκετές ληστείες και για πολλά αδικήματα ναρκωτικών.

Ο Μοχάμεντ είχε προηγουμένως καταδικαστεί, μεταξύ άλλων, για ψευδή εμπιστοσύνη, βαριά αμέλεια στην κυκλοφορία, επανειλημμένη βαριά παράνομη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πολλές παραβάσεις περί ναρκωτικών και παραβιάσεις του νόμου περί μαχαιριών.

Sweden: Two Muslim immigrants killed a Greek father of 3 out dining over mistaken identity

The beloved husband and father in his 30s was shot twice when he came out of a restaurant after having dinner with his friends.

The 2 immigrants have been sentenced to life in prison. pic.twitter.com/E1BlFuDOxC

