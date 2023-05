Σοκαριστικό βίντεο: Άνδρας με ομπρέλα βουτάει στο κενό από τον 8ο όροφο

Σοκ έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο ενός άνδρα από το Νοβοσιμπίρσκ, στη Ρωσία, που πέφτει από το μπαλκόνι του 8ου ορόφου.

Ο άνδρας φαίνεται να κρατάει μία ομπρέλα, η οποία δεν ανέκοψε την πτώση του.

«Πριν πέσει φώναξε δυνατά και τάραξε τους πάντες. Φαινόταν να έχει πιεί πολύ. Σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι με την ομπρέλα και έπεσε», ανέφερε στο Atas.info αυτόπτης μάρτυρας.

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

