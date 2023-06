Σοκ στις ΗΠΑ: Η στιγμή της σύλληψης παιδοβιαστή με έξι παιδιά μέσα στο αυτοκίνητό του!

Μια σοκαριστική υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας με αφορμή την δημοσιοποίηση της σύλληψης ενός άνδρα, φερόμενου ως παιδοβιαστή, στο Νέο Μεξικό από την Αστυνομία των ΗΠΑ.

Οι Αρχές σταμάτησαν τον 41χρονο για τυπικό έλεγχο και αφού είδαν πως οδηγούσε υπό την επήρρεια αλκοόλ, βρήκαν στο αυτοκινητό έξι ανήλικα αγόρια και κορίτσια μαζί με άδεια μπουκάλια τεκίλας και ουίσκι.

Ο Jeremy Guthrie συνελήφθη πέρυσι σε αυτοκινητόδρομο του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, ενώ οδηγούσε επικίνδυνα και η αστυνομία ανακάλυψε τα παιδιά, ένα από τα οποία φέρεται να βίασε και να άφησε έγκυο, αφού τα γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό από την κάμερα σώματος αστυνομικού από τις 5 Ιουλίου 2022 δείχνει τον 41χρονο τότε Guthrie να οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο και να συμπεριφέρεται ασυνάρτητα.

Το χρονικό της σύλληψης του 41χρονου

Στα πλάνα της κάμερας σώματος από τη σύλληψή του, ο Guthrie φαίνεται να προσπαθεί να βρει το πορτοφόλι του αφού η αστυνομία του ζήτησε την άδεια οδήγησης. «Εκεί είναι το πορτοφόλι σου, ανάμεσα στα πόδια σου», είπε ο αστυνομικός. Τελικά παραδίδοντας το πορτοφόλι, ο Guthrie είπε: «Συγγνώμη, είμαι λίγο νευρικός». Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, το φερμουάρ του τζιν του Guthrie ήταν ξεκουμπωμένο και άρχισε να επιμένει ότι δεν είχε πιει τίποτα, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είπαν ότι μύριζε αλκοόλ.

Καθώς ένας από τους αστυνομικούς επέστρεψε στο φορτηγό για να μιλήσει με τα παιδιά που βρίσκονταν μέσα, ένας άλλος αστυνομικός άρχισε να κάνει στον Guthrie προκαταρκτικές ερωτήσεις για ένα τεστ νηφαλιότητας στο πεδίο. Στην ερώτηση αν είχε υποστεί κάποιο εγκεφαλικό τραύμα, ο Guthrie απάντησε: "Πιθανόν, πώς μπορείτε να ξέρετε τέτοια πράγματα;".

Accused child rapist Jeremy Guthrie pulled over for DUI with 6 kids in his car, claims they’re his ‘friends’: disturbing video https://t.co/c1c01dhkWe pic.twitter.com/yTeguCrrIA

— New York Post (@nypost) June 30, 2023