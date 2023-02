Σοκ: Άγρια επίθεση σκύλου σε 5χρονο κοριτσάκι - Νοσηλεύεται με 50 ράμματα! (φωτο)

Άγρια επίθεση σκύλου δέχτηκε 5χρονο κοριτσάκι στη Φλόριντα των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να καταλήξει με 50 ράμματα σε πρόσωπο, λαιμό και ώμους. Όλα ξεκίνησαν, όταν η οικογένεια της 5χρονης περπατούσε σε πάρκο στην πόλη Φορτ Λότερντεϊλ και η ιδιοκτήτρια του σκύλου τούς κάλεσε να χαϊδέψουν το τετράποδο.

«Η κόρη μου, τότε, πήγε κοντά του και τον χάιδεψε όταν ξαφνικά το σκυλί γύρισε και τη δάγκωσε στο πρόσωπο» δήλωσε ο πατέρας της 5χρονης στην τηλεόραση του WSVN.

Και πρόσθεσε: «Η σύζυγός μου προσπάθησε να τραβήξει μακριά το σκυλί από το κολάρο, αλλά αυτό έσπασε. Το σκυλί τότε επιτέθηκε ξανά πιο άγρια με την γυναίκα μου να φωνάζει στην ιδιοκτήτρια του ζώου να το σταματήσει».

Αποτέλεσμα ήταν το κορίτσι να καταλήξει στο νοσοκομείο με 50 ράμματα. Μέσα βέβαια στην ατυχία του, ήταν τυχερό που δεν τραυματίστηκε στα μάτια.

New York Post: Five-year-old Florida girl needs 50 stitches, staples in face, neck after dog attack https://t.co/wf85oYT1sX via @nypost #dogs #dogattack #FortLauderdale

— Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) February 14, 2023