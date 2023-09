Σλοβακία: Κλωτσιές και μπουνιές ανάμεσα σε πρώην πρωθυπουργό και υπουργό

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ιγκόρ Μάτοβιτς και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ρόμπερτ Κάλινακ συνεπλάκησαν την Τετάρτη, αφού ο Μάτοβιτς εισέβαλε με το βαν του σε υπαίθρια προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος SMER-SSD του Κάλινακ.

Ο Μάτοβιτς με το κόμμα OLANO το οποίο κέρδισε τις τελευταίες εκλογές του 2020 στη Σλοβακία, μάχεται κατά της διαφθοράς, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από πρωθυπουργός λόγω τριβών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Κατηγορεί εδώ και καιρό το SMER-SSD και τους ηγέτες του, συμπεριλαμβανομένων του Κάλινακ και του τρεις φορές πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ότι είναι διεφθαρμένοι, θεωρώντας τους κύριους αντιπάλους του.

Ο Μάτοβιτς σε τηλεοπτική του συνέντευξη που έδινε μέσα από το αυτοκίνητό του, κατηγόρησε τον Κάλινακ για κακή μεταναστευτική πολιτική όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Φίτσο. Ο Kάλινακ πλησίασε το αυτοκίνητο και χτύπησε το παράθυρο του οδηγού, ενώ οι βοηθοί του προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τα ηχεία στο πίσω μέρος του.

Στη συνέχεια ο Μάτοβιτς άνοιξε την πόρτα και ο Κάλινακ έσκυψε και προσπάθησε να του αρπάξει το μικρόφωνο, ενώ ο Μάτοβιτς προσπάθησε να τον απωθήσει και τον έβρισε, αποκαλώντας τον μαφιόζο. Ο Μάτοβιτς κλώτσησε τον Κάλινακ όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο, ενώ ένα άλλο μέλος της SMER-SSD γρονθοκόπησε τον Μάτοβιτς πριν παρέμβει η αστυνομία για να χωρίσει τις δύο πλευρές.

