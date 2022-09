Σχεδιάστρια μόδας επιλέγει ως μοντέλα γυναίκες - θύματα επιθέσεων με οξύ

Μια σχεδιάστρια μόδας στην Τεχεράνη είναι μεταξύ εκείνων που προσπαθούν να προσφέρουν υποστήριξη σε γυναίκες οι οποίες έπεσαν θύματα επιθέσεων με οξύ και παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη.

Η Αμίν Χαντέμ εξηγεί πως η επιλογή της να προσλάβει μοντέλα που έπεσαν θύματα τέτοιων εγκληματικών ενεργειών έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είχαν σκοπό οι δράστες των επιθέσεων: να τους στερήσουν την ομορφιά τους και να τις υποχρεώσουν να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους σαν φυλακισμένες - αν φυσικά κατάφερναν να επιζήσουν.

Acid attacks are perpetrated by cowards: Dozens of women in Iran have been attacked with acid in recent years by family members. Iranian victims of acid attacks are selected as models | Daily Mail Online https://t.co/BLXS4q0KiK

