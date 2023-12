Σφοδρή αντίδραση ΟΗΕ και ΕΕ για τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Την αντίδραση του ΟΗΕ προκάλεσαν οι σημερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία τη Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μαζική συντονισμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία με τις περισσότερο πληγείσες περιοχές να είναι το Κίεβο, η Οδησσός, το Χάρκοβο και το Λβιβ.

Τα ρωσικά πλήγματα είχαν ως συνέπεια, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τον θάνατο τουλάχιστον 16 ατόμων, ενώ σχεδόν 100 τραυματίστηκαν. Τα χτυπήματα παράλληλα προκάλεσαν τον αποτροπιασμό της συντονίστριας ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στην Ουκρανία, Ντενίζ Μπράουν. Η ίδια ανέφερε πως τα χτυπήματα αυτά δείχνουν «την τρομερή πραγματικότητα» που ζει η χώρα.

«Για τον ουκρανικό λαό, αυτό είναι ένα νέο απαράδεκτο παράδειγμα της τρομερής πραγματικότητας την οποία αντιμετωπίζει», σημείωσε στο X (πρώην Twitter) η Μπράουν, καταδικάζοντας έντονα «ένα απεχθές κύμα επιθέσεων σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας».

"For the Ukrainian people, this is another unacceptable example of the horrifying reality they are faced with & which made 2023 another year of enormous suffering."

Denise Brown condemned Russia's heinous wave of attacks on Ukraine's populated areas over the past hours.

Click:

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) December 29, 2023