Σεισμός στην Τουρκία: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του πατέρα που κρατά το χέρι της νεκρής κόρης του

Η φωτογραφία με τον άνδρα που φορά ένα πορτοκαλί τζάκετ και στέκεται ακίνητος, με «χαμένο» βλέμμα, ανάμεσα στα χαλάσματα, χωρίς να τον νοιάζει η βροχή και το κρύο, έχει κάνει το γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή ΜΜΕ αλλά και μέσα από τα social media.

Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, όμως, έχει τη δική της ιστορία.

Φωτογράφος επί 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 15 στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αντέμ Αλτάν δούλευε ως φωτορεπόρτερ και κάποια στιγμή στάθηκε μπροστά από ένα κτίριο που κατέρρευσε στην πόλη Καχραμανμάρας, επίκεντρο του σεισμού που σκότωσε περισσότερους από 16.000 ανθρώπους μόνο στην Τουρκία. Ο Αλτάν είδε έναν άνδρα να κάθεται στα ερείπια.

Καμία ομάδα διάσωσης δεν είχε φτάσει ακόμη στο σημείο την Τρίτη, την επομένη της καταστροφής, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν μόνοι τους τα ερείπια για να βρουν και να σώσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο άντρας, φορώντας ένα πορτοκαλί σακάκι, στεκόταν ακίνητος ανάμεσα στα χαλάσματα, χωρίς να τον νοιάζει η βροχή και το κρύο.

Τότε, ο Αντέμ Αλτάν συνειδητοποίησε ότι ο άνδρας, 60 μέτρα μακριά από αυτόν, κρατούσε ένα χέρι. Άρχισε να «φωτογραφίζει» τη σκηνή: ο πατέρας να κρατά το χέρι του νεκρού παιδιού του χωρίς να το αφήνει, μέσα στα ερείπια και την καταστροφή.

