Σεισμός στην Τουρκία: Αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει τις πόλεις πριν και μετά την καταστροφή

Αποκαλυπτικό είναι ένα βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το επίσημο πρακτορείο Anadolu το οποίο δείχνει πως συγκεκριμένες πόλεις στη νοτιοανατολική Τουρκία ήταν πριν και μετά τον ισχυρό σεισμό

Η νοτιοανατολική Τουρκία και η βόρεια Συρία βρέθηκαν στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, που σημειώθηκε πριν από έξι ημέρες στη γειτονική χώρα. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των σεισμών των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ μπήκαν πόλεις, όπως η Ισλαχίγε, το Νουρντάγκι, η Αντιόχεια και το Καχραμανμαράς, παραδοσιακά εκλογικά προπύργια του προέδρου της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter ένα αποκαλυπτικό βίντεο για την έκταση του καταστροφικού σεισμού.

Ειδικότερα, στο βίντεο μπορεί να δει εικόνα από δορυφόρο, όπου αποτυπώνεται πως ήταν οι συγκεκριμένες πόλεις πριν από τον καταστροφικό σεισμό και μετά την ισχυρή δόνηση, που έκανε σύγχρονες πολυκατοικίες να καταρρεύσουν σαν «χάρτινοι πύργοι». Άξιο αναφοράς είναι ότι τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 100 συλλήψεις εργολάβων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για πρωτοφανείς κακοτεχνίες σε κτήρια, τα οποία κατέρρευσαν αρκετά εύκολα παρασέρνοντας έτσι στον θάνατο περισσότερους από 29.000 νεκρούς. Στις δορυφορικές φωτογραφίες διακρίνουμε οικοδομικά τετράγωνα να έχουν «σβηστεί», ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι συντρίμμια.

Δείτε το βίντεο:

• Antakya

• Islahiye

• Kahramanmaras

• Nurdagi

Before and after satellite images show scale of earthquake destruction in southern Türkiye

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/4AJHVWa4cC

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023