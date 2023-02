Σεισμός στην Τουρκία: Άγνωστος επιχειρηματίας δώρισε τεράστιο χρηματικό ποσό στους σεισμόπληκτους

Πακιστανός επιχειρηματίας αγνώστων στοιχείων, ο οποίος κατοικεί στις ΗΠΑ, έδωσε το αστρονομικό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των θυμάτων του φονικού σεισμού που έπληξε Τουρκία και Συρία.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν

Την ενέργεια του -αγνώστων λοιπών στοιχείων- επιχειρηματία εκθείασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μέσω μίας ανάρτησης που έκανε στο Twitter. «Βαθιά συγκινημένος από το παράδειγμα ενός ανώνυμου Πακιστανού που μπήκε στην τουρκική πρεσβεία στις ΗΠΑ και δώρισε 30 εκατομμύρια δολάρια για τα θύματα του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία», έγραψε ο Σαρίφ στην ανάρτησή του.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) February 11, 2023