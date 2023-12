Σεισμός στην Κίνα: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών - Έρευνες εν μέσω πολικού ψύχους

Στους 131 ανέρχονται οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/12) στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας, με τα συνεργεία διάσωσης να δίνουν «μάχη» με το χρόνο για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια και σε συνθήκες πολικού ψύχους.

Επιπλέον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην πόλη Χαϊντόνγκ, στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι.

Χιλιάδες πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή.

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια έχουν γίνει «σκόνη», με τους κατοίκους να μένουν χωρίς μια «στέγη».

