Σε εξέλιξη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο -«Μείνετε στα καταφύγια» (βίντεο)

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιδρομή στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για την αποκρούσουν, ανακοίνωσαν η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας και ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

A large crowd of people are sheltering in the metro in Kiev. pic.twitter.com/sfs5XeVfkp

— João Brehm (@joaobrehm) April 6, 2025