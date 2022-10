Σαρλ Μισέλ: Ενάντια στην ΕΕ το σαμποτάζ – «Θα βάλουμε ασπίδα στις υποδομές μας»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τις διαρροές που εκδηλώθηκαν στους αγωγούς Nord Stream στην Βαλτική και οι οποίες αποδίδονται σε σαμποτάζ.

«Το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream συνιστά απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τις κρίσιμες υποδομές μας. Οι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν το θέμα στην προσεχή σύνοδο κορυφής στην Πράγα», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter έπειτα από τις σημερινές συνομιλίες του με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2022