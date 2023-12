Σάλος στις ΗΠΑ: Ιερέας υποστήριξε ότι ο Χριστός ήταν «Παλαιστίνιος Εβραίος σε χώρα υπό κατοχή»

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ένας ιερέας, ο οποίος προσπάθησε να συνδέσει την ιστορία των Χριστουγέννων με τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Η τοποθέτησή του έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων, όταν ο καθολικός ιερέας Έντουαρντ Μπεκ ρωτήθηκε για τον πόνο και τη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο κατά τη διάρκεια των γιορτών και τον κάλεσαν να στείλει το δικό του μήνυμα σε όσους αισθάνονται απελπισμένοι. Η απάντησή του ήταν αναπάντεχη, καθώς χαρακτήρισε τον Ιησού Χριστό ως «Παλαιστίνιο Εβραίο», που γεννήθηκε σε χώρα υπό κατοχή.

«Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η ιστορία των Χριστουγέννων αφορά έναν Παλαιστίνιο Εβραίο – πόσο συχνά συναντάτε αυτές τις λέξεις μαζί; Ένας Παλαιστίνιος Εβραίος που γεννήθηκε σε μία εποχή που η χώρα του ήταν υπό κατοχή, σωστά; Δεν μπορούσαν να βρουν ένα μέρος για να γεννήσει η μητέρα του. Ήταν άστεγοι. Τελικά έπρεπε να φύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Θέλω να πω, δεν μπορείς να μην φανταστείς τους παραλληλισμούς με τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση» είπε στο CNN.

“The story of Christmas is about a Palestinian Jew born into an occupied country, having to flee as refugees into Egypt.” - Father Edward Beck @FrEdwardBeck on @CNN a few minutes ago. @NY_Arch @CardinalDolan pic.twitter.com/EFVsU3i1p4

