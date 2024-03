Σάλος στην Αλβανία με τον Έντι Ράμα: Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και έσπρωξε ρεπόρτερ

Σάλος ξέσπασε στην Αλβανία για την άρνηση του Έντι Ράμα να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός έσπρωξε ενοχλημένος μια ρεπόρτερ και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο οργανισμός Women In Journalism δημοσίευσε σχετικό βίντεο και τόνισε πως το περιστατικό έγινε με αφορμή ερώτηση για ένα επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σαζάν.

Επίσης, στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε τα εξής:

«Η άρνηση και η αποφυγή του πρωθυπουργού για μια συγκεκριμένη απάντηση συνοδεύτηκε από εκφοβιστική γλώσσα και παραβίαση της δεοντολογίας, μέχρι και παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας του δημοσιογράφου».

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024