Ρωσία: Ελεγκτής πέταξε γάτα από το τρένο μέσα στα χιόνια – Πέθανε από το κρύο

Μία γάτα πέθανε από το κρύο στη Ρωσία, όταν τον πέταξε από το τρένο ελεγκτής, καθώς θεώρησε το ζώο αδέσποτο. Το άτυχο γατάκι δεν άντεξε τις χαμηλές θερμοκρασίες και τώρα η εργαζόμενη είναι αντιμέτωπη με απόλυση αλλά και πιθανή δίωξη. Ο Twix, όπως ήταν το όνομα του γάτου, ταξίδευε με τους ιδιοκτήτες του, αλλά σε κάποια στιγμή κατάφερε να βγει από το κλουβί ταξιδιού και άρχισε τις βόλτες, με αποτέλεσμα η ελεγκτής να τον θεωρήσει αδέσποτο.

Το άτυχο γατάκι βρέθηκε τελικά νεκρό το Σάββατο και αργότερα αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες του

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία RZhD ζήτησε συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες της Twix, της λευκής γάτας που πετάχτηκε στο χιόνι στο Κίροφ, στις 11 Ιανουαρίου. «Λυπούμαστε ειλικρινά που πέθανε η γάτα Twix», αναφέρεται σε δήλωση της εταιρείας, που δεσμεύτηκε να αλλάξει τους κανονισμούς της.

Twix the Cat, thrown out into the cold by a Russian RZHD train conductor, was found frozen to death. The harsh realities of Putin's Russia. pic.twitter.com/E8FcSYf35I

