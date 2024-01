Ράντσο στις ΗΠΑ είχε παιδιά για σκλάβους - Τους στερούσαν το φαγητό και τους έκαιγαν με φλογοβόλο

Μία κατασκήνωση για προβληματικούς εφήβους στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ κατηγορείται ότι υπέβαλε αγόρια σε εξαντλητικές συνθήκες υποτιθέμενης απασχόλησης, ενώ εκτέθηκε ως «στρατόπεδο παιδικής εργασίας» σε πρόσφατη δίκη που διεξήχθη κατόπιν αγωγής.

Η κτηνοτροφική κατασκήνωση της αλυσίδας Triangle Cross Ranch φέρεται να ανάγκαζε τους εφήβους που απασχολούσε να εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, να κοιμούνται σε ένα υπόστεγο και να ουρούν σε κανάτες, όλα χωρίς φαγητό και ύπνο, εκτός και αν δούλευαν αρκετά σκληρά, όπως ενημερώνει η Daily Mail.

Το ράντσο «φυτεία»

Το Triangle Cross Ranch, μια πειθαρχική κτηνοτροφική κατασκήνωση για προβληματικούς εφήβους, κατηγορείται ότι διευθύνει ένα κέντρο παιδικής εργασίας όπου τα αγόρια αναγκάζονταν να εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο με λίγο φαγητό ή ύπνο.

At one point, the former resident alleges in court filings that staff members branded his arm in the shape of a cross with a hot piece of metal. He said they didn’t offer him medical treatment even after the wound oozed pus. https://t.co/gCNtXPdydv pic.twitter.com/9lETyl2A3f

— NBC News (@NBCNews) September 7, 2022