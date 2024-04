Πύραυλοι του Ισραήλ έπληξαν εγκατάσταση στο Ιράν, λένε οι ΗΠΑ - Δεν υπήρξε έκρηξη στο έδαφος, απαντά το Ιράν

Επίθεση στο Ιράν με πυραύλους σε τουλάχιστον μια στρατιωτική εγκατάσταση πραγματοποίησε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής σύμφωνα με τo ABC και το CNN

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία στο Ιράν. Το Ισραήλ χτύπησε στο έδαφος του Ιράν δήλωσε αξιωματούχος στο CNN διευκρινίζοντας ότι ο στόχος δεν ήταν κάποια πυρηνική εγκατάσταση με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί να αναφέρουν ότι έγινε ισραηλινό χτύπημα και σε Συρία και Ιράκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο FARS του Ιράν έκρηξη ακούστηκε βορειοδυτικά της ιρανικής πόλης Ισφαχάν ενώ την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το ιρανικό Press TV. Ωστόσο ιρανοί αξιωματούχοι λίγη ώρα αργότερα υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε κανένα χτύπημα στο έδαφος αλλά αντίθετα αναχαιτίστηκαν τρεις στόχοι στον ουρανό του Ιράν.

Λίγο μετά την αναφορά των φερόμενων ισραηλινών πυραύλων, ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο δημοσίευσε μια ανάρτηση στο X στην οποία έγραφε «Το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον στόχων εντός του Ιράν χωρίς να εισέρχεται στον ιρανικό εναέριο χώρο από αεροσκάφη πάνω από τον εναέριο χώρο της Συρίας και του Ιράκ».

O γερουσιαστής σε δεύτερη ανάρτησή του ενημέρωσε πως το Ισφαχάν φιλοξενεί την αεροπορική βάση Khatami και βρίσκεται βορειοανατολικά της πόλης.

Λίγο μετά το πλήγμα του Ισραήλ το Ιράν καθάρισε ολόκληρο τον εναέριο χώρο του και ανακατεύθυνε όλα τα αεροπλάνα μακριά από τις τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων, πιθανότατα προετοιμάζοντας να ξεκινήσει μια απάντηση.

