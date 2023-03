Πούτιν: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μαριούπολη (βίντεο)

Επίσκεψη αρκετά «αιφνιδιαστικά», πραγματοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην κατεχόμενη από τις ρωσικές δυνάμεις Μαριούπολη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ταξίδεψε με ελικόπτερο στη Μαριούπολη, αναφέρει το ΤASS, περιηγήθηκε με αυτοκίνητο σε συνοικίες και έκανε ολιγόλεπτες στάσεις για να συνομιλήσει με κατοίκους.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισκεφθεί την Κριμαία, με αφορμή την ένατη επέτειο από την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου στη Ρωσική Ομοσπονδία.

President Putin arrived in #Crimea to celebrate the anniversary of the annexation of the Peninsula pic.twitter.com/UnBrXad6o5

