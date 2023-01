Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Κίνα (βίντεο)

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Ναντσάνγκ της επαρχίας Τζιανγκσί, στην Ανατολική Κίνα, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε μια πομπή κηδείας, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Το δυστύχημα προκάλεσε 17 θανάτους, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται, σύμφωνα με την τοπική αρχή.

#China: Atleast 17 deaths and 22 injured in a major traffic accident occurred in the Taoling Village section of the S517 connecting line in Youlan Town, #Nanchang County, #Jiangxi Province.

The cause of the accident is under investigation.pic.twitter.com/QQ5Ic7JPl5

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 8, 2023