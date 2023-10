Πόλεμος στο Ισραήλ: «Θα τους βγάλουμε όλους» - Ο διάλογος του Μπάιντεν με τη Νάταλι και τη μητέρα της

Βίντεο με τον διάλογο που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με την Τζούντι και τη Νάταλι Ραανάν μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος. Οι δύο γυναίκες – μητέρα και κόρη- απελευθερώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από μεσολάβηση του Κατάρ.

Ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται αρχικά να λέει στη Τζούντιτ Ραανάν: «Χαίρομαι που είσαι πίσω, χαίρομαι που έχεις απελευθερωθεί». Στη συνέχεια χαιρετά την κόρη της, Νάταλι, η οποία λέει στον πρόεδρο των ΗΠΑ «Θέλω να πω ευχαριστώ για τις υπηρεσίες προς το Ισραήλ», με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά: «Αυτό γίνεται εδώ και πολύ καιρό. Είμαι ευχαριστημένος που καταφέραμε και σας βγάλαμε. Εργαζόμασταν πάνω σε αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Προσθέτει ότι «Θεού θέλοντος, θα τους απελευθερώσουμε όλους» και καταλήγει λέγοντας ότι «εύχομαι και οι δυο σας όχι μόνο να αισθάνεστε καλά, αλλά να είστε και καλά στην υγεία σας». Αφού τον διαβεβαιώνουν ότι είναι καλά, ο πρόεδρος απαντά «Να σας έχει ο Θεός καλά».

Ο Λευκός Οίκος σε προηγούμενη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος μόλις ολοκλήρωσε μια συνομιλία με τις δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες σήμερα και βρίσκονταν υπό την ομηρεία της Χαμάς κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Ανέφερε ότι θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης καθώς ανακάμπτουν από αυτή τη φοβερή δοκιμασία».

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.

Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023