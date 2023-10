Πόλεμος στο Ισραήλ: Στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας φωτίστηκε ο Πύργος του Άιφελ

Ο Πύργος του Άιφελ, το εμβληματικότερο μνημείο του Παρισιού, φωτίστηκε χθες, Δευτέρα (9/10) με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ (γαλάζιο και λευκό με ένα εξάκτινο αστέρι του Δαβίδ στο κέντρο), όπως ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης Αν Ινταλγκό.

Η δήμαρχος εξέφρασε «την πλήρη υποστήριξή της στον ισραηλινό λαό που θρηνεί τους νεκρούς του και αντιμετωπίζει ακόμη μια τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς».

Στα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ είχαν φωτιστεί και άλλα μνημεία, ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, την πρώτη νύχτα της εισβολής. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας της Γαλλίας, που αριθμεί περίπου 500.000 ανθρώπους και είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

New York City has the largest Jewish population in the world outside of Israel, and we stand side by side with Israel every day — but we do so with extra resolve tonight. pic.twitter.com/CmWuKGEEfg

Tonight from 10-11PM the Empire State Building will shine in the colors of the Israeli flag pic.twitter.com/1yU4HDbSVA

Today, Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.

Israel has the right to defend itself - today and in the days to come.

The European Union stands with Israel. pic.twitter.com/qTngixfu78

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2023